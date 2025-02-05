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11 150 кузбассовцев, пострадавших на производстве, прошли санаторно-курортное лечение в центрах реабилитации Социального фонда России в 2024 году

Отделение СФР по Кемеровской области – Кузбассу в прошлом году обеспечило путевками на санаторно-курортное лечение в многопрофильных центрах реабилитации 11 150 пострадавших на производстве и от профессиональных заболеваний.

Граждане прошли лечение в центре реабилитации «Топаз» (Кемеровская область) и других подведомственных фонду центрах, расположенных в различных регионах страны.

В многопрофильных центрах есть все необходимые условия для физической, психологической и социальной реабилитации. Укрепить здоровье пострадавшим позволяют массажи, ванны, современные аппараты электромагнитотерапии, лечебная физкультура, специализированное питание и природные факторы.

Пострадавшие обеспечиваются путевками на санаторно-курортное лечение, если оно рекомендовано специалистами медико-социальной экспертизы в программе реабилитации. Проходить его можно раз в год. Отделение Социального фонда России по Кемеровской области также оплачивает проезд к месту лечения и обратно, а тем, кто продолжает трудиться, оплачивается и дополнительный отпуск на время лечения.

Чтобы получить путевку, нужно подать заявление на портале госуслуг или в клиентской службе Отделения СФР по Кемеровской области.

Если у вас есть вопросы, вы можете обратиться к специалистам Отделения СФР по Кемеровской области — Кузбассу по телефону: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный, пн-чт – с 8:30 до 17:30, пт – с 8:30 до 16:30).

Отделение СФР по Кемеровской области в социальных сетях:

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