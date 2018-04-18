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12 апреля в Доме культуры «Полысаевец» третьеклассники отправились «Вперед к звездам»

12 апреля 2018 года в Доме культуры «Полысаевец» состоялась детская театрализовано-игровая программа «Вперед к звездам».

Учащиеся 3 классов основной общеобразовательной школы №17 отправились в увлекательное космическое путешествие. А перед тем как отправиться в полёт, узнали о том, как человек начал осваивать космическое пространство, познакомились с планетами Солнечной системы, звездами, созвездиями, узнали кто был первым космонавтом.

Перед путешествием в космос ребята сконструировали ракету по чертежу и собрали необходимые предметы для полёта. Отгадали все космические загадки и пробрались в отсек космического корабля. На спутнике Земли – Луне устроили космические танцы. Но из-за неожиданно начавшегося метеоритного дождя путешественникам пришлось брать курс на Землю.

Космическое путешествие всем детям очень понравилось. Дети получили большой заряд положительных эмоций, проявили свои творческие способности и воображение.

 

Культура
Полысаево
kuzbassnews.ru
18/04/2018
Культура
Полысаево
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