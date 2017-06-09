Новости Кузбасса

Куда в Новокузнецке сходить на День России В понедельник, 12 июня, новокузнечане вместе со всей страной отметят День России. В честь праздника...

СКР заинтересовался информацией об избиении заключенных в Кузбассе Причиной проверки стала информация в местных СМИ, которые сообщали, что заключенных исправительной...

Почти 20 спасателей работали на ночном пожаре в частном доме в Новокузнецке Предварительная причина возгорания - нарушение правил монтажа электрооборудования. К ликвидации...