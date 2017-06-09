Новости Кузбасса

12 июня в 13.00 в городском парке имени И.И. Горовца пройдет празничный концерт, посвященный Дню России
12 июня в 13.00 в городском парке имени И.И. Горовца пройдет празничный концерт, посвященный Дню России.
Творческий коллектив МБУК «ДК «Родина» поздравит жителей города Полысаево с государственным праздником РФ. Приглашаем всех желающих горожан и гостей города.
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