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12 июня в 13.00 в городском парке имени И.И. Горовца пройдет празничный концерт, посвященный Дню России

12 июня в 13.00 в городском парке имени И.И. Горовца пройдет празничный концерт, посвященный Дню России.

Творческий коллектив МБУК «ДК «Родина» поздравит жителей города Полысаево с государственным праздником РФ. Приглашаем всех желающих горожан и гостей города.

Культура
Полысаево
kuzbassnews.ru
09/06/2017
Культура
Полысаево
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

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