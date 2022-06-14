12 июня в Кузбассе родился 51 ребенок

В День России в Кузбассе родился 51 ребенок. На свет появились 27 мальчиков и 24 девочки, в том числе – одна двойня.

14 июня малышам вручают медальоны «Рожденному на земле Кузнецкой», а их семьи получают материальную помощь - 10 тысяч рублей.

Больше всего новорожденных в Кемерове – 26 (13 мальчиков и 13 девочек), в Новокузнецке – 13 (7 мальчиков и 6 девочек), в Киселевске – 5 (2 мальчика и 3 девочки). Два мальчика появились на свет в Промышленновском районе, по одному – в Мариинске и Таштаголе, одна девочка родилась в Мысках, два малыша (мальчик и девочка) – в Междуреченске.

По решению Сергея Цивилева, памятные медальоны будут вручать новорожденным каждое 12 июня.