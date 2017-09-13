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12 сентября в Кемерове начался отопительный сезон

12 сентября в Кемерове стартовал отопительный сезон – специалисты поставили инженерные сети на циркуляцию и уже 13 сентября, тепло начнут получать больницы, школы, детские сады, учреждения с круглосуточным пребыванием людей, а также будут запущены котельные.

С 15 сентября поэтапно начнётся подключение многоквартирных домов и других потребителей. Пуск будет производиться в течение нескольких дней. Первыми подключат дома в Рудничном районе и в жилых районах Кедровка, Промышлённовский; Ягуновский, Пионер, Лесная Поляна.

Затем в доискитимской части города; в микрорайонах: Южный и ФПК, в посёлках: РТС, Предзаводской, Кировском районе.

Следующий этап – включение систем отопления в заискитимской части Центрального района и в Ленинском районе; в посёлках: «Суховский» и «Металлплощадка» Кемеровского района.

Общество
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Кемерово
Лесная Поляна
kuzbassnews.ru
13/09/2017
Общество
Топ
Кемерово
Лесная Поляна
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