12 сентября в Кемерове начался отопительный сезон

12 сентября в Кемерове стартовал отопительный сезон – специалисты поставили инженерные сети на циркуляцию и уже 13 сентября, тепло начнут получать больницы, школы, детские сады, учреждения с круглосуточным пребыванием людей, а также будут запущены котельные.

С 15 сентября поэтапно начнётся подключение многоквартирных домов и других потребителей. Пуск будет производиться в течение нескольких дней. Первыми подключат дома в Рудничном районе и в жилых районах Кедровка, Промышлённовский; Ягуновский, Пионер, Лесная Поляна.



Затем в доискитимской части города; в микрорайонах: Южный и ФПК, в посёлках: РТС, Предзаводской, Кировском районе.



Следующий этап – включение систем отопления в заискитимской части Центрального района и в Ленинском районе; в посёлках: «Суховский» и «Металлплощадка» Кемеровского района.