12 сентября в Кемерове начался отопительный сезон

12 сентября в Кемерове стартовал отопительный сезон – специалисты поставили инженерные сети на циркуляцию и уже 13 сентября, тепло начнут получать больницы, школы, детские сады, учреждения с круглосуточным пребыванием людей, а также будут запущены котельные.
С 15 сентября поэтапно начнётся подключение многоквартирных домов и других потребителей. Пуск будет производиться в течение нескольких дней. Первыми подключат дома в Рудничном районе и в жилых районах Кедровка, Промышлённовский; Ягуновский, Пионер, Лесная Поляна.
Затем в доискитимской части города; в микрорайонах: Южный и ФПК, в посёлках: РТС, Предзаводской, Кировском районе.
Следующий этап – включение систем отопления в заискитимской части Центрального района и в Ленинском районе; в посёлках: «Суховский» и «Металлплощадка» Кемеровского района.
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