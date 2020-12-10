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13 декабря на трассе Р-255 будет перекрыто движение

13 декабря 2020 г. с 04.00 до 05.00 (время местное) на км 436 федеральной автодороги Р-255 «Сибирь» (обход г.Мариинска) будет перекрыто движение транспорта в обе стороны в связи с монтажом оборудования на транспортной развязке. Объезд возможен по автомобильной дороге Верх-Чебула – Дмитриевка – Первомайский. 

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kuzbassnews.ru
10/12/2020
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