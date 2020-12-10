13 декабря на трассе Р-255 будет перекрыто движение

Тушат кокс: замгубернатора объяснил клубы дыма над промзоной в Кемерове Замгубернатора Андрей Панов объяснил причины возникновения дыма над промзоной в Кемерове. На этот...

Мэрия Кемерово потратит 21 млн рублей на содержание кладбищ Власти Кемерово ищут подрядчика, который будет содержать кладбища. На это мэрия готова потратить 21...

Тушат кокс: замгубернатора объяснил клубы дыма над промзоной в Кемерове Замгубернатора Андрей Панов объяснил причины возникновения дыма над промзоной в Кемерове. На этот...