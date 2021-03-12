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13 муниципалитетов Кузбасса получат новые автобусы

13 муниципалитетов Кузбасса получат новые автобусы по губернаторской программе обновления общественного транспорта.
 Еще 26 вместительных автобусов поступили в регион по программе обновления общественного транспорта, инициированной губернатором Сергеем Цивилевым. Новая партия общей стоимостью свыше 208,6 миллиона рублей будет распределена по 13 муниципалитетам Кузбасса.

«Поставки нового общественного транспорта в Кузбасс происходят еженедельно. К нам уже поступил 1031 автобус, до конца первого квартала ожидаем еще 54 единицы. Кроме того, 15 автобусов поступят по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» до конца первого полугодия. Таким образом, до 300-летия Кузбасса на улицы выйдет 1100 новых вместительных автобусов, автопарк транспортных предприятий обновится на 60%. Вся закупаемая техника отвечает требованиям экологичности: работает или на природном газе, или на дизельном топливе класса Евро-5. Это позволит значительно снизить выбросы вредных веществ в атмосферу», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Из семи городских НефАЗов стоимостью более 8,8 млн рублей каждый три выйдут на улицы Междуреченска, по два автобуса поступят в Ленинск-Кузнецкий и Мариинск. Транспорт работает на дизельном топливе, общая вместимость салона — 106 человек, есть 25 посадочных мест. Для удобства маломобильных пассажиров предусмотрена платформа въезда коляски и место ее крепления в салоне.

Четыре пригородных дизельных автобуса поступили в Прокопьевск, три — в Ленинск-Кузнецкий, два — в Кемерово, по одному НефАЗу направлено в Белово, Гурьевск, Березовский, Осинники, пгт Промышленная и Таштагол. Стоимость каждого — более 7,6 млн рублей, общая вместимость салона — 80 человек, есть 44 посадочных места.

Четыре междугородных автобуса направлены в автотранспортные предприятия Анжеро-Судженска, Ленинска-Кузнецкого, Мариинска (для работы на маршрутах Тяжина), пгт Ижморский. Стоимость каждого — более 7,9 млн рублей, в салоне 44 посадочных места, техника работает на дизельном топливе.

Общество
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Анжеро-Судженск
Белово
Березовский
Гурьевск
Ижморский
Ленинск-Кузнецкий
Мариинск
Междуреченск
Осинники
Прокопьевск
Промышленная
Таштагол
Тяжин
kuzbassnews.ru
12/03/2021
Общество
Топ
Анжеро-Судженск
Белово
Березовский
Гурьевск
Ижморский
Ленинск-Кузнецкий
Мариинск
Междуреченск
Осинники
Прокопьевск
Промышленная
Таштагол
Тяжин
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