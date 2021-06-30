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14 150 человек вакцинировано в Кузбассе за сутки

По информации регионального Минздрава, в муниципалитетах региона имеется 49 209 доз вакцины.

29 июня в регион поступило еще 3 000 доз «Спутника V», до конца недели ожидается поставка 25 тысяч доз. За понедельник прививку против коронавируса поставили 14 150 человек, из них 6 683 — медицинские работники, 2 969 — работники образования, 3 134 — сотрудники промышленных предприятий. Всего первой аппликацией привито 390 693 человека (31,5% от подлежащих вакцинации), второй аппликацией — 276 828 человек (22,4%).

 

 

 

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

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kuzbassnews.ru
30/06/2021
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