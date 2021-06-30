14 150 человек вакцинировано в Кузбассе за сутки

В Кузбассе мать пятерых детей лишили родительских прав за то, что она их не кормила В Новокузнецке пятерых детей изъяли из семьи и поместили в детский дом. Все ребятишки были истощены...

75 900 доз вакцины от коронавируса поступили в Кузбасс на выходных Итого 75900 доз поступило в конце прошедшей недели, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. В...

Ещё двоих пострадавших в авиакатастрофе в Кузбассе выписали из больницы Напомним, 19 июня в утреннее время на аэродроме Танай потерпел крушение самолёт L-410 с...