14 150 человек вакцинировано в Кузбассе за сутки

По информации регионального Минздрава, в муниципалитетах региона имеется 49 209 доз вакцины.
29 июня в регион поступило еще 3 000 доз «Спутника V», до конца недели ожидается поставка 25 тысяч доз. За понедельник прививку против коронавируса поставили 14 150 человек, из них 6 683 — медицинские работники, 2 969 — работники образования, 3 134 — сотрудники промышленных предприятий. Всего первой аппликацией привито 390 693 человека (31,5% от подлежащих вакцинации), второй аппликацией — 276 828 человек (22,4%).
Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса
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