Новости Кузбасса

14 августа в полысаевском городском парке имени И.И. Горовца состоялся праздник, посвященный православному церковному празднику «Медовый спас».
По доброй сложившейся традиции, мероприятие началось со знакомства с пчеловодами, которые приехали из разных уголков Кузбасса и Алтайского края. После знакомства состоялся обряд освящения мёда и дегустация представленных на ярмарке видов продукции пчеловодства, и концерт творческих коллективов «Дворца культуры «Родина». Выступление артистов привнесло празднику колорит настоящей русской ярмарки. Завершился праздник игровой программой для маленьких жителей города.
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