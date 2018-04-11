В ДК «Полысаевец» отметят «Пасху Красную»

15 апреля 2018 года в 14:00 в ДК «Полысаевец» по ул. Токарева 6А состоится культурно-массовое мероприятие «Пасха Красная».
В программе:
- праздничный концерт
- подведение итогов конкурса поделок «Пасха Красная»
- праздничный молебен
- пасхальные забавы и игры с призами
- выставка-продажа изделий ручной работы
- угощение горячим чаем и сладостями
- фотоконкурс
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