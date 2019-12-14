15 декабря в Кузбассе стартует Всероссийский акция «День короткометражного кино»

С 15 по 25 декабря в шестой раз в 30 муниципальных кинозалах региона пройдут показы фильмов в рамках Всероссийской акции «День короткометражного кино».

Для зрителей будут представлены программы короткометражных игровых и анимационных фильмов «Звезды в коротком метре» (16+), «Анимация» (0+, 12+). Фильмы были презентованы на Московском Международном Кинофестиваля, открытом российском кинофестивале «Кинотавр» и фестивале короткометражного кино «Короче».

Акция пройдет в Кемерове, Гурьевске, Ленинске-Кузнецком, Осинниках, Березовском, Киселевске, Гурьевском, Кемеровском, Ленинск-Кузнецком, Таштагольском, Мариинском, Промышленновском, Яйском муниципальных районах. Например, 22 декабря в кинозале «Кузбасскино» (Кемерово) можно бесплатно посмотреть новые короткометражные работы молодых российских кинематографистов.

Фото: пресс-служба АКО