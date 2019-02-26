Новости Кузбасса

15 февраля 2019 года в Полысаевском городском округе прошло торжественное городское мероприятие, посвященное 30-летию вывода советских войск из Афганистана.

Мероприятие началось в Сквере Памяти, где прошла панихида по погибшим в Афганской войне. Глава Полысаевского городского округа Валерий Павлович Зыков, председатель Совета народных депутатов Анатолий Александрович Скопинцев, воины-афганцы, обучающиеся образовательных учреждений города и неравнодушные горожане совместно с настоятелем Никольского храма Полысаевского городского округа священником Дмитрием Владимировым почтили минутой молчания погибших воинов-интернационалистов и возложили цветы к часовне Покрова Божьей Матери.

Уникальная экспозиция «Афганистан - наша память и боль» была организована центральной городской библиотекой имени Максима Горького в фойе Дворца культуры «Родина». Форма и одежда, фотографии и книги о событиях и людях тех лет, в том числе о наших земляках-полысаевцах были представлены на выставке.

Торжественное собрание в зрительном зале ДК началось с торжественного вноса знамени Российского союза ветеранов Афганистана. Присутствующих приветствовал Глава Полысаевского городского округа, который выразил слова благодарности и уважения за интернациональный подвиг ветеранам боевых действий. Пятерым ветеранам Афганистана были вручены грамоты Администрации Полысаевского городского округа.

Церемонию поздравления и награждения продолжил начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу Военного комиссариата городов Лениск-Кузнецкий и Полысаево, Ленинск-Кузнецкого и Крапивинского районов Кемеровской области Александр Мануилович Дворкин.

Также гостей мероприятия поздравил председатель Полысаевского отделения Российского союза ветеранов Афганистана Олег Александрович Бердюгин.

В завершении мероприятия творческие коллективы Дворца культуры «Родина», подарили зрителям свои вокальные и хореографические номера.