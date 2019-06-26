15 кузбасских призывников отправились на службу в Президентский полк

В этом году 15 кузбасских ребят поступят на службу в Президентский полк Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны Российской Федерации.

К призывникам предъявляются серьезные требования по состоянию здоровья и физической подготовке. Так, призывник должен быть ростом не ниже 180 см, иметь славянскую внешность, законченное образование не ниже среднего. Учитываются также биография призывника, отсутствие противопоказаний по здоровью.

В итоге на прохождение военной службы в этом году отправились молодые люди из Кемерово, Новокузнецка, Прокопьевска, Междуреченска, Топок, Тайги и Мариинска.

За достигнутые высокие результаты в освоении основ военной службы, отличные результаты в физической и образовательной подготовке призывники получили на память от губернатора Кузбасса – наручные часы «Командирские».

Фото: пресс-служба АКО