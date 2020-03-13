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15 марта в Прокопьевске откроют памятную доску Дмитрию Хворостовскому

Памятная доска народному артисту РФ Дмитрию Хворостовскому будет установлена в Прокопьевском областном колледже искусств. Открытие запланировано в 13:00 (ул. Калинина, 3). Напомним, Кузбасс – единственный регион в России, где Хворостовский с 2005 по 2007 годы давал большие бесплатные концерты, поздравляя жителей с Днем шахтера. Артист выступал в горняцких городах на площадях и стадионах, где все желающие могли насладиться великолепным голосом, мастерством исполнения, приобщиться к прекрасному миру музыки, оперного искусства.

Открытие памятной доски пройдет в рамках Международного проекта «Музыка детям».

 

 

 

Фото из отарытых источников

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kuzbassnews.ru
13/03/2020
Культура
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Прокопьевск
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