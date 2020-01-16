В Кузбассе 15 участников организованной группы осуждены за кредитные мошенничества на сумму около 36 500 000 рублей.

48-летняя индивидуальный предприниматель из Прокопьевска создала организованную группу, в которую вошли предприниматели из Прокопьевска и Новокузнецка, а также сотрудники кредитных организаций. Вместе они совершали преступления по заранее спланированной схеме. Предприниматели заключали договоры с кредитными организациями о сотрудничестве по реализации товаров в кредит. После прохождения обучения в банках они получали логины и пароли доступа к программам кредитования.

Как рассказал начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Кемеровской области Игорь Ситдиков, участники группы направляли в банки заявки на предоставление займов, а после их одобрения заключали кредитные договоры, используя утерянные паспорта и документы, принадлежащие лицам, ведущим асоциальный образ жизни. В случае отсутствия в паспортах записей о регистрации фигуранты самостоятельно ставили в документах штампы и вносили записи о постановке на регистрационный учет. В общей сложности обвиняемые причинили кредитным организациям ущерб на общую сумму около 36 500 000 рублей.

Похищенные денежные средства преступники делили между собой и тратили на приобретение дорогостоящих автомобилей, мебели, бытовой техники, драгоценностей и меховых изделий.

После сбора доказательственной базы 477 томов уголовного дела были направлены в Центральный районный суд Новокузнецка. Его рассмотрение длилось почти три года. Участники группы признаны виновными в совершении инкриминируемых деяний и приговорены к условному лишению свободы на срок от 2 лет 6 месяцев до 7 лет 10 месяцев. Вопрос о возмещении ущерба будет решен в рамках гражданского судопроизводства.

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