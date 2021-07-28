Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

158 тысяч работающих пенсионеров Кемеровской области получат прибавку к пенсии

С 1 августа работающим пенсионерам (получателям  страховых пенсий по старости и по инвалидности), за которых работодатели уплачивали в ПФР страховые взносы, будет произведен беззаявительный перерасчет пенсии.

Перерасчет производится ежегодно автоматически. Его размер зависит от уровня заработной платы работающего пенсионера в предыдущем году, то есть от суммы уплаченных за него работодателем страховых взносов и начисленных пенсионных коэффициентов.

Законом определена максимальная величина пенсионных коэффициентов, которая учитывается при таком перерасчете – не более 3. С 1 января 2021 года стоимость одного пенсионного коэффициента для определения размера страховой пенсии составляет 98,86 руб. Таким образом, в денежном эквиваленте максимальная сумма при перерасчете составит  296,58 рублей. Средний размер страховых пенсий у работающих пенсионеров после августовского перерасчета увеличится на 198,24 рублей.

Всего в Кузбассе 702 тысячи получателей страховой пенсии по старости и по инвалидности. Из них 158 тысяч продолжают работать.

Общество
kuzbassnews.ru
28/07/2021
Общество

Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Пикантный миф о вакцине против COVID-19 обсудили врачи в Кузбассе
Кузбасские врачи рассказали о влиянии вакцины против коронавируса на мужскую силу. 27 июля в...
Мэр Кемерова попросил помочь девочке Мие, на спасение которой нужно 155 млн рублей
Илья Середюк в своем инстаграме обратился к подписчикам с просьбой помочь девочке Мие, которой...
Написать жалобу на мэрию предлагают жители Кемерова
Из-за бездействия городских властей житель Кемерова предложил горожанке пожаловаться на мэрию в...
В Кузбассе начал снижаться уровень заболеваемости COVID-19
В Кузбассе уровень заболеваемости коронавирусом снизился за прошедшую неделю (19.07.2021-25.07.2021...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2021
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus