158 тысяч работающих пенсионеров Кемеровской области получат прибавку к пенсии

С 1 августа работающим пенсионерам (получателям страховых пенсий по старости и по инвалидности), за которых работодатели уплачивали в ПФР страховые взносы, будет произведен беззаявительный перерасчет пенсии.

Перерасчет производится ежегодно автоматически. Его размер зависит от уровня заработной платы работающего пенсионера в предыдущем году, то есть от суммы уплаченных за него работодателем страховых взносов и начисленных пенсионных коэффициентов.

Законом определена максимальная величина пенсионных коэффициентов, которая учитывается при таком перерасчете – не более 3. С 1 января 2021 года стоимость одного пенсионного коэффициента для определения размера страховой пенсии составляет 98,86 руб. Таким образом, в денежном эквиваленте максимальная сумма при перерасчете составит 296,58 рублей. Средний размер страховых пенсий у работающих пенсионеров после августовского перерасчета увеличится на 198,24 рублей.

Всего в Кузбассе 702 тысячи получателей страховой пенсии по старости и по инвалидности. Из них 158 тысяч продолжают работать.