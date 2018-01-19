Новости Кузбасса

16 января 2018 года накануне 75-летия образования Кемеровской области для отдыхающих центра социальной защиты населения «Забота», сотрудниками Полысаевской городской библиотеки был проведен познавательный час «Во славу края Кузнецкого». В ходе мероприятия, с использованием слайдовой презентации отдыхающие получили информацию об основных этапах исторического развития Кузнецкого края. Узнали о невероятных, уникальных и удивительных местах.

Образ столицы Кузбасса, его внешний вид и общее настроение, улицы города, достопримечательности, новостройки, прогулки по набережной, все это можно было посмотреть в фильме «Кемерово – столица Кузбасса».

Также вниманию отдыхающих был предложен просмотр книжной выставки «Кузнецкому краю - 75».

В данном мероприятии приняли участие 30 человек. Все участники получили в подарок закладки-путеводители «Золотая Шория», «Томская Писаница» и «Кузнецкая крепость».