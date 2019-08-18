17 августа на беловской шахте «Грамотеинская» произошел пожар

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17 августа на беловской шахте «Грамотеинская» возник пожар. Причиной возгорания называется загорание ленточного конвейера в тупиковом забое на глубине 200 метров.
В 01.10 18 августа пожар был ликвидирован. Из-под земли были эвакуированы 43 человека. Пострадавших нет.
Фото из открытых источников
18/08/2019
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