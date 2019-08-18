17 августа на беловской шахте «Грамотеинская» произошел пожар

В Кемерове десятки человек больше часа тушили крупный пожар В Кемерове рано утром 18 августа произошёл крупный пожар. Сообщение о возгорании в частном жилом...

Маршрутка насмерть сбила девушку на «зебре» в Кемерове В пятницу, 16 августа, в Южном районе города Кемерово маршрутное такси насмерть сбила девушку на...

Магазин загорелся ночью в Кузбассе В ночь с 17 на 18 августа в Калтане загорелся магазин. О происшествии сообщает пресс-служба ГУ МЧС...