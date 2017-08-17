17-летняя прокопчанка организовала сеть фейковых интернет-магазинов

17-летняя жительница Прокопьевска обвиняется в мошенничестве. Причем ее жертвами стали жители нескольких городов России.

Желая заработать на карманные расходы, девушка создала в популярной социальной сети 5 фейковых страниц интернет-магазинов, реализующих вещи по сниженным ценам. В качестве иллюстраций якобы имеющегося в наличии товара злоумышленница использовала фотографии из Интернета. Среди потенциальных покупателей она выбирала исключительно иногородних. Товар клиентам подозреваемая предлагала отправить почтой, но при условии 100% предоплаты. Однако, как только прокопчанка получала деньги, она вносила покупателей в «черный список» и прекращала общение с ними. В ходе следственных действий была установлена причастность обвиняемой к совершению как минимум 12 аналогичных преступлений. Ее жертвами стали жители Орловской, Иркутской областей, Республики Бурятия, городов Нерюнгри и Анжеро-Судженска. Общая сумма причиненного ущерба составила 35 900 рублей.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Материалы с обвинительным заключением направлены на рассмотрение в Зенковский районный суд Прокопьевска. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве наказания до 5 лет лишения свободы.