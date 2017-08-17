Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

17-летняя прокопчанка организовала сеть фейковых интернет-магазинов

17-летняя жительница Прокопьевска обвиняется в мошенничестве. Причем ее жертвами стали жители нескольких городов России.

Желая заработать на карманные расходы, девушка создала в популярной социальной сети 5 фейковых страниц интернет-магазинов, реализующих вещи по сниженным ценам. В качестве иллюстраций якобы имеющегося в наличии товара злоумышленница использовала фотографии из Интернета. Среди потенциальных покупателей она выбирала исключительно иногородних. Товар клиентам подозреваемая предлагала отправить почтой, но при условии 100% предоплаты. Однако, как только прокопчанка получала деньги, она вносила покупателей в «черный список» и прекращала общение с ними. В ходе следственных действий была установлена причастность обвиняемой к совершению как минимум 12 аналогичных преступлений. Ее жертвами стали жители Орловской, Иркутской областей, Республики Бурятия, городов Нерюнгри и Анжеро-Судженска. Общая сумма причиненного ущерба составила 35 900 рублей.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Материалы с обвинительным заключением направлены на рассмотрение в Зенковский районный суд Прокопьевска. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве наказания до 5 лет лишения свободы.

Происшествия
Топ
Прокопьевск
kuzbassnews.ru
17/08/2017
Происшествия
Топ
Прокопьевск
Loading...
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

«Билайну» вынесли предписание за рекламу в лифтах
Антимонопольная служба выдала предписание ПАО «ВымпелКом» за рекламу в лифте, которая вводит в...
Кондуктор из Новокузнецка сообщил о готовящемся взрыве
В Кемеровской области удалось установить личность мужчины, который сообщил о готовящемся взрыве. Он...
В Кемеровской области пропал требующий медпомощи мальчик
В Кузбассе накануне днем пропал девятилетний Павел Гаврилов, ушедший с дачи в городе Мыски. В...
В Кемерове вандалы сдали памятники с кладбища на металлолом
Директор одного из кемеровских кладбищ, расположенного на Южном, сообщил полицейским, что...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2017
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus