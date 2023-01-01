Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

17 тысяч детей сотрудников ЕВРАЗа и Распадской угольной компании побывают на новогодних спектаклях

Театрализованные представления для детей сотрудников ЕВРАЗ ЗСМК и РУК пройдут в Междуреченске и Новокузнецке по 8 января.

Часть новогодних спектаклей состоится в Новокузнецке: в Театре металлургов подготовили представление «Крылатая мечта», в Культурном центре ЗСМК – «Новогодний ключик», в драматическом театре показывают музыкальную сказку «Летучий корабль». В Междуреченске спектакли уже завершились: во Дворце культуры «Распадский» дети посмотрели «Новогодние приключения. Баба-яга спасает Деда Мороза».

В Новокузнецке посещение новогодних праздников и получение подарков от ЕВРАЗа также стало возможным для более чем 2 тысяч ребятишек социально незащищенных категорий: воспитанников детских домов, особых детей. Для них утренник проходит в Театре металлургов.

Около 32 тысяч подарков получили дети работников сибирских предприятий ЕВРАЗа и Распадской угольной компании. В текущем году помимо традиционных сладостей в новогодний подарок входят настольная игра и книжка с заданиями для малышей.

 

Фото: региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» управление по связям с общественностью

 

Культура
Экономика
Междуреченск
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
01/01/2023
Культура
Экономика
Междуреченск
Новокузнецк

1200*628
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus