17 тысяч детей сотрудников ЕВРАЗа и Распадской угольной компании побывают на новогодних спектаклях

Театрализованные представления для детей сотрудников ЕВРАЗ ЗСМК и РУК пройдут в Междуреченске и Новокузнецке по 8 января.

Часть новогодних спектаклей состоится в Новокузнецке: в Театре металлургов подготовили представление «Крылатая мечта», в Культурном центре ЗСМК – «Новогодний ключик», в драматическом театре показывают музыкальную сказку «Летучий корабль». В Междуреченске спектакли уже завершились: во Дворце культуры «Распадский» дети посмотрели «Новогодние приключения. Баба-яга спасает Деда Мороза».

В Новокузнецке посещение новогодних праздников и получение подарков от ЕВРАЗа также стало возможным для более чем 2 тысяч ребятишек социально незащищенных категорий: воспитанников детских домов, особых детей. Для них утренник проходит в Театре металлургов.

Около 32 тысяч подарков получили дети работников сибирских предприятий ЕВРАЗа и Распадской угольной компании. В текущем году помимо традиционных сладостей в новогодний подарок входят настольная игра и книжка с заданиями для малышей.

Фото: региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» управление по связям с общественностью