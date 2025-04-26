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17 жителей Кузбасса, пострадавших на производстве, получили автомобили LADA Granta от Отделения СФР по Кемеровской области

Первыми получателями в этом году стали жители городов Кемерово, Анжеро-Судженск, Березовский, Киселевск, Междуреченск, Новокузнецк, Прокопьевск, Осинники, Юрга, пгт Шерегеш и Промышленная.

Ключи от транспортных средств вручила управляющий Отделением Социального фонда России по Кемеровской области Людмила Бабичук.

«Все машины переоборудованы на заводе-изготовителе с учетом индивидуальных особенностей здоровья и физических возможностей будущих владельцев. Транспортные средства с адаптивным управлением: механической коробкой передач и ручным управлением автомобилем. Личный автомобиль позволит пострадавшим на производстве вести более активный образ жизни, оперативно решать свои бытовые вопросы, путешествовать», – отметила Людмила Бабичук.

Нуждаемость в специальном транспорте устанавливается учреждениями медико-социальной экспертизы при отсутствии медицинских противопоказаний к вождению.  

С необходимыми документами, главным из которых является программа реабилитации пострадавшего, и заявлением нужно обратиться в клиентскую службу Отделения СФР по Кузбассу, который занимается закупкой и обеспечением людей с инвалидностью автотранспортом.

Житель Киселевска Александр Дробин получает автомобиль впервые. Он имеет большой водительский стаж и говорит, что наличие личного автомобиля позволит ему найти хорошую работу.

«Для меня машина сейчас остро необходима. Есть хорошее предложение о работе, которое не хотелось бы упускать. Мы с женой любим путешествовать на автомобиле и до травмы часто это делали, и хотим уже этим летом на новой машине поехать в Крым. Спасибо Отделению Соцфонда по Кемеровской области за такую возможность».

Средство реабилитации выдается на семь лет, при этом ранее полученный транспорт остаётся у владельца. За этот период за счёт средств регионального Отделения Социального фонда можно один раз произвести капитальный ремонт, а также ежеквартально получать частичное возмещение расходов на горюче-смазочные материалы.

В течение 2025 года автомобилями будут обеспечены более 50 кузбассовцев.

Помимо этого, для пострадавших на производстве предусмотрен целый ряд государственных гарантий: единовременные и ежемесячные страховые выплаты, обеспечение санаторно-курортным лечением, техническими средствами реабилитации, оплата расходов на профессиональное обучение и другие меры социальной поддержки за счет средств Отделения СФР по Кузбассу.

Если у вас есть вопросы, задать их можно по номеру единого контакт-центра: 8-800-100-00-01.

Отделение СФР по Кемеровской области в социальных сетях:

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Фото: ОСФР

Общество
kuzbassnews.ru
26/04/2025
Общество

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