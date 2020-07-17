18 июля в Федоровском дворике в Кемерово «Читка сказки»

18 июля в 16:00 ч. в Федоровском дворике Государственной научной библиотеки Кузбасса им. В.Д. Федорова (сквер около библиотеки) в рамках Всекузбасского проекта «Лето с доставкой на дом» состоится читка сказки «Царевна Дуся» Дамира Салимзянова.

Сказка эта приключилась в одном маленьком три-третьем царстве. Сказка про то, как в руки одной девочки попала волшебная шапка. А чудить-то она любила: и принца, и разбойника загадала. В общем, словами не опишешь, приходите смотреть!

Читка сказочной пьесы, написанной самым непровинциальным провинциальным театральным режиссером, заслуженным деятелем искусств Удмуртии Дамиром Салимзяновым, пройдёт с участием студентов факультета режиссуры и актёрского искусства Кемеровского государственного института культуры и представляет собой мастер-класс «Читка, как первый этап в работе над спектаклем».

Федоровский дворик позиционирует главную библиотеку Кузбасса как общедоступную вечернюю площадку, где можно реализовать любые креативные интересы, расширить круг общения с интересными людьми. Читка сказки «Царевна Дуся» - в этом ряду.