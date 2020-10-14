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18 новых снегоуборочных машин поступили в поселки Таштагольского района

Крупная партия техники была закуплена к началу зимнего сезона 2020–2021 гг. по решению губернатора Кузбасса Сергея Цивилева. Из-за обильных снегопадов местным властям ранее приходилось привлекать на помощь машины из Новокузнецка и Белова. Теперь при расчистке дорог в Таштагольском районе будет в целом задействована 71 единица спецтехники.

Районный машинопарк пополнили 11 погрузчиков, экскаватор, 2 комплексные дорожные машины, 2 самосвала, 2 грейдера. Закупки производили с учетом особенностей рельефа территории: не каждая модель снегоуборщика подойдет для работы на горных склонах. Технику распределили по всем 10 населенным пунктам Таштагольского района, в том числе 8 единиц направили в Шерегеш.

Общество
kuzbassnews.ru
14/10/2020
Общество
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Новости Кузбасса

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