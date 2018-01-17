Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

18 января в Междуреченске пройдет праздник «Мылтык-Пайрам»

18 января в городском краеведческом музее Междуреченска пройдет «Мылтык-Пайрам» — «Праздник ружья» . Мероприятие организовано совместно с обществом коренного населения «Алтын Шор» («Золотая Шория»).

Как пояснили в пресс-службе городской администрации, раньше в этот день было принято стрелять из ружья в воздух в знак благополучного возвращения домой с малой охоты. Услышав стрельбу, шориянки накрывали на стол и бежали встречать супругов.

Гости смогут принять участие в традиционных обрядах, попробовать блюда национальной шорской кухни, посмотреть выступления творческих коллективов, попробовать свои силы в различных мастер-классах, посмотреть дефиле костюмов в этническом стиле.

Культура
Междуреченск
kuzbassnews.ru
17/01/2018
Культура
Междуреченск
Loading...
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Финансирование строительства кузбасского автобана удвоят в 2018 году
Финансирование строительства скоростной магистрали «Кемерово – Ленинск-Кузнецкий» удвоят в 2018...
Бесплатная мультимедийная выставка открылась в Кемерове
Жители Кемерова и гости города смогут бесплатно посетить мультимедийную выставку "Как Россия...
Житель Новокузнецка напал на жену покойного брата с топором
45-летний житель Новокузнецка напал с топором на жену своего покойного брата.
Пьяный житель Кузбасса избил возлюбленную и потерял память
30-летний мужчина житель кузбасского города Анжеро-Судженска задержан бойцами Росгвардии после того...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2018
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus