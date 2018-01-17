18 января в Междуреченске пройдет праздник «Мылтык-Пайрам»

18 января в городском краеведческом музее Междуреченска пройдет «Мылтык-Пайрам» — «Праздник ружья» . Мероприятие организовано совместно с обществом коренного населения «Алтын Шор» («Золотая Шория»).

Как пояснили в пресс-службе городской администрации, раньше в этот день было принято стрелять из ружья в воздух в знак благополучного возвращения домой с малой охоты. Услышав стрельбу, шориянки накрывали на стол и бежали встречать супругов.

Гости смогут принять участие в традиционных обрядах, попробовать блюда национальной шорской кухни, посмотреть выступления творческих коллективов, попробовать свои силы в различных мастер-классах, посмотреть дефиле костюмов в этническом стиле.