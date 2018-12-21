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В Полысаево отметили «День энергетика»

19 декабря 2018 года в Полысаевском городском округе во Дворце Культуры «Родина»  состоялось  городское торжественное мероприятие «День энергетика».

День энергетика – это один из самых светлых в прямом смысле слова праздников в году. Сложно преувеличить значение энергетики в нашей жизни, ведь от нее зависит жизнеспособность всех других отраслей экономики,  комфорт, тепло и свет в домах множества людей. День энергетика – это праздник людей, кто посвятил свою жизнь созданию и обслуживанию энергетического комплекса страны.

В честь праздника лучшим сотрудникам «Кузбасской энергосетевой компании» были вручены Почетные грамоты и Благодарственные письма.

После торжественной части гостей мероприятия поздравили  творческие коллективы города.

 

Культура
Полысаево
kuzbassnews.ru
21/12/2018
Культура
Полысаево
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