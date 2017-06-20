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ВмБелово прошел этап XLVII областного конкурса детских хореографических коллективов

19 марта 2017 года в «Центральном дворце культуры»  города Белово состоялся зональный этап XLVII областного конкурса  детских хореографических коллективов на приз Губернатора Кемеровской области.

Полысаевский городской округ представил Образцовый коллектив, ансамбль эстрадного танца «Эдельвейс» руководитель Оксана Валериевна Завьялова. 

«Эдельвейс» представили свои хореографические постановки в двух возрастных категориях. В номинации «Эстрадный танец 12-14 лет» номер «Звонкие сны» и «Пауки», а в номинации «Эстрадный танец 8-12 лет» номер «Ну, погоди!» и «Барабашки». Долгожданные результаты стали радостной вестью для коллектива: Дипломант II степени в номинации «Эстрадный танец 8-12 лет» и Дипломанта I степени в номинации «Эстрадный танец 12-14 лет».

Культура
Белово
Полысаево
kuzbassnews.ru
20/06/2017
Культура
Белово
Полысаево
Новости Кузбасса

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