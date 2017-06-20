ВмБелово прошел этап XLVII областного конкурса детских хореографических коллективов

Губернатор Кузбасса Аман Тулеев повторно продлил отпуск Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев во второй раз продлил отпуск, в котором он находится с...

Кого новокузнечане хотят видеть на День города - итоги Рэп и шансон слушать на День города почти никто не хочет — варианты набрали по 9% и 8% голосов. В ...

В Шерегеше 8-летний мальчик перевернулся на квадроцикле В Шерегеше 8-летний мальчик травмировался, перевернувшись на детском квадроцикле, сообщает пресс-...