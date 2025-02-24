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2 марта новокузнечан приглашают на спортивный фестиваль «На лыжи!»

Спортивный праздник состоится в Новоильинском районе в «Спортивной республике» (ул. Чернышова, 15). Участников ждут забеги по возрастным группам, развлекательная программа и конкурсы для детей и взрослых, горячий чай и отличное настроение.

 

10:30 - Регистрация участников Фестиваля

12:00 - Торжественное открытие и старт соревнований.

15:00 – 16:00 - Награждения победителей и призёров по итогам соревнований.

 

10:30 - Регистрация участников Фестиваля

12:00 - Торжественное открытие и старт соревнований:

 

Возрастные группы и дистанции:

  • 2019 г.р. и младше – 100 метров.
  • 2017-2018 г.р.) - дистанция 500 метров.
  • 2015 - 2016 г.р.– девочки - 1 км, мальчики - 1 км.
  • 2013 - 2014 г.р.– девочки - 1 км, мальчики - 2 км.
  • 2011 – 2012 г.р.– девочки - 2 км, мальчики - 3 км.
  • 2009 - 2010 г.р. – девушки - 3 км, юноши - 3 км.
  • 2007 – 2008 г.р. – девушки - 3 км, юноши - 3 км.
  • 2003 – 2006 г.р. - женщины 1 км, мужчины – 2 км.
  • 1993- 2002 г.р.  - женщины 1 км, мужчины – 2 км.
  • 1983 - 1992 г.р. - женщины 1 км, мужчины – 2 км.
  • 1982 г.р. и старше - женщины 1 км, мужчины – 1 км

«На лыжи» - это большой благотворительный проект, который совместно реализуют компании РУСАЛ, Эн+ и Федерация лыжных гонок России. Цель проекта - популяризация бегового лыжного спорта. В 2025 году лыжные забеги проходят в 22 городах России от Урала до Ленинградской области.

Идея развивать лыжные гонки как самый народный и доступный вид спорта принадлежит общественному деятелю Олегу Дерипаска, который в 2016 году заложил основы проекта «На лыжи!»:

«У меня тогда появилась идея развивать лыжи как самый народный и доступный вид спорта. Так появилась эта программа. Лыжным спортом занимаются более 3 миллионов россиян и их число постоянно растет. Считаю, что это не просто спорт, это отличная традиция, которая к тому же, может быть еще и семейной - провести время вместе, на воздухе, получить заряд бодрости и энергии». 

В рамках проекта уже 9 лет РУСАЛ и Эн+ поддерживают юных лыжников: приобретают экипировку и инвентарь, обучают детских тренеров. Еще одно важное направление проекта – развитие лыжной инфраструктуры в регионах где работают их предприятия. Эти компании вкладываются в модернизацию существующих и строительство новых парков, баз и стадионов.

 

Иллюстрация: РУСАЛ

 

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24/02/2025
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