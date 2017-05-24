2018 будет в Кузбассе годом предпринимательства

В Кузбассе ребенок выпрыгнул из окна с зонтом в руках По версии следствия, шестилетняя девочка выпрыгнула из окна с зонтом, подражая персонажу одного из...

Когда в Новокузнецке официально откроются пляжи В Новокузнецке озвучили сроки открытия купального сезона. В нынешнем году он стартует 16 июня.

На оживленной улице в Новокузнецке запретили остановку «Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города информирует, что...