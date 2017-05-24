2018 будет в Кузбассе годом предпринимательства

По сообщению замгубернатора Кемеровской области Виктора Чернова 2018 год в регионе объявят годом предпринимательства.
В течение года будет воплощен комплекс задач, включающий в себя популяризацию малого бизнеса среди населения, в первую очередь – среди молодежи, также планируется внедрить региональные рейтинги, оценки глав муниципалитетов, рейтинги среди федеральный структур, рейтинги региональных властей. Кроме того, в Кузбассе намерены развивать социальный бизнес, а также выводить продукцию местных предпринимателей за пределы региона и даже страны.
В планах организовать школы предпринимательства.
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