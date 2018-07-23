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В Полысаево прошел Всероссийский фестиваль вокального творчества «На свободной земле»

21 июля 2018 года в Полысаевском городском округе в парке имени
И. И. Горовца состоялся Всероссийский фестиваль вокального творчества «На свободной земле», целью которого является развитие детского и юношеского творчества. В нем приняли участие сильнейшие вокалисты ансамблей, студий и солисты из разных городов Кемеровской области, а также из города Новосибирск и Нижневартовска.

Несмотря на пасмурную погоду посмотреть концерт на свежем воздухе пришло более двухсот жителей города.

Отметим, что организаторами и авторами идеи являются солисты группы «Свободная земля»: композитор Леонид Большин и заслуженная артистка Российской Федерации Светлана Антонова.

Самая главная особенность данного фестиваля – это свобода действий. В отличие от многих фестивалей, здесь ребята могут сами выбирать, какую песню им петь и как «завести» зрителей.

В фестивале приняли участие около сорока одарённых детей. Ребята давали концерты в различных городах нашей области, «обживали» любую сцену и дарили своё творчество зрителям. Именно благодаря постоянной смене сцен можно перебороть страх сцены перед выходом к зрителю.

Главным гостем фестиваля стал участник музыкального шоу на первом канале «Голос дети» Давид Саникидзе. А также в третий раз участницей фестиваля «На свободной земле» стала наша землячка Софья Солоницына.

Завершился фестиваль галла концертом 22 июля в городе Кемерово а парке чудес.

Культура
Полысаево
kuzbassnews.ru
23/07/2018
Культура
Полысаево
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