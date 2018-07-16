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22 июля в Юрге пройдет фестиваль водных фонариков

22 июля в 21 час в Юрге, в парке имени Пушкина пройдет Фестиваль водных фонариков.

Водоём в парке на вечер превратится в сад рукотворных светящихся лотосов, кувшинок и лилий, которые отправятся в путешествие под чарующие музыкальные композиции.

Помимо запуска водных фонариков, на фестивале планируется

Насыщенная шоу программа, с огненно-пиротехническими представлениями и живой музыкой.

После мероприятия команда организаторов и волонтеров сделает тщательную уборку, исключив возможность каких-либо негативных последствий праздника для экологии города.

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kuzbassnews.ru
16/07/2018
Культура
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