24 июня 2018 года в Полысаевском городском округе прошло празднование Дня молодёжи.

В 16:00 состоялась концертная программа, на которой выступили творческие коллективы МБУК «ДК «Родина», такие как: хоровой ансамбль «Эдельвейс» (руководитель О. В. Завьялова), вокальная группа «Кроха» с песней «Чики-рики» (руководитель Т. В. Квашнина), так же на сцене выступили и сольные исполнители: Елена Руденко с песней «Влюбляться», Анастасия Башкинова «Облака» и многие другие.

В 17:00 празднование продолжилось фестивалем молодежных субкультур, на котором выступили молодые исполнители с музыкальными произведениями собственного сочинения, в конце фестиваля все участники были награждены благодарственными письмами за участие от отдела культуры Полысаевского городского округа.

В 19:00 начался танцевальный развлекательный вечер для молодёжи «Танцуй пока молодой!». Где горожане смогли потанцевать под любимые музыкальные хиты.

Праздничный вечер завершился показом серией бесплатных короткометражных фильмов в рамках Фестиваля уличного кино, который был организован на площадке перед МБУК "ДК "Родина" и МАУК "ДК "Полысаевец".