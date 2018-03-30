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25 марта свой профессиональный праздник отметили работники культуры

25 марта свой профессиональный праздник отметили работники культуры. Накануне этой даты во Дворце культуры «Родина» прошло торжественное мероприятие, на котором присутствовали представители самой творческой профессии.

Свои заслуженные награды получили более трех десятков лучших работников культуры нашего города. Это руководители культурно-образовательных учреждений, их специалисты, преподаватели, хормейстеры, библиотекари и библиографы, вахтеры, технические работники.

Культура
Полысаево
kuzbassnews.ru
30/03/2018
Культура
Полысаево
Новости Кузбасса

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