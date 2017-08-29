Новости Кузбасса

26 августа 2017 года в Полысаевском городском округе прошло торжественное мероприятие, посвященное 70-летию празднования Дня Шахтера.
В городском парке имени И.И. Горовца состоялась концертная программа «Город горняков» с участием коллективов МБУК «ДК «Родина» и концерт творческих коллективов «Край шахтерской славы» МАУК «ДК «Полысаевец».
Вниманию жителей была представлена выставка-продажа работ мастеров ДПИ «Подарок шахтеру». Все желающие могли не только познакомиться с творчеством мастеров, но и приобрести понравившийся праздничный сувенир.
Программа праздника включила детскую игровую театрализованную программу «Город солнечного камню» с участием аниматоров коллектива «ДК «Полысаевец».
Сотрудники Полысаевской ЦБС подвели итоги и наградили победителей городской викторины «Шахтерский Кузбасс», посвященной празднованию 70-летия Дня шахтера.
Для жителей и гостей города состоялся праздничный концерт народного коллектива, ансамбля сценического фольклора «Любавушки».
Участники торжественного мероприятия, посвященного 70-летию празднования Дня Шахтера, за организацию и проведение были награждены Грамотами и Благодарственными письмами от отдела культуры Полысаевского городского округа.
Праздничный день завершился дискотекой «Забойные мелодии», на которой прозвучали современные хиты.
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