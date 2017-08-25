26 августа в Кемерово ограничат движение по улице Мирной

26 августа с 8.00 до 27 августа 20.00 в Кемерово будет перекрыто движение по улице Мирной в двух направлениях, в связи с укладкой асфальта.
Улица Мирная ремонтируется по проекту Минтранса России «Безопасные и качественные дороги». Всего в Кемерове будет отремонтировано больше 61 км дорог – это в 2 раза больше, чем в прошлом году.
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