26 августа в Кемерово ограничат движение по улице Мирной

26 августа с 8.00 до 27 августа 20.00 в Кемерово будет перекрыто движение по улице Мирной в двух направлениях, в связи с укладкой асфальта.

Улица Мирная ремонтируется по проекту Минтранса России «Безопасные и качественные дороги». Всего в Кемерове будет отремонтировано больше 61 км дорог – это в 2 раза больше, чем в прошлом году.