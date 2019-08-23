27 августа в Новокузнецке два района останутся без холодной воды

Движение в центре Кемерова ограничат из-за Дня шахтера Кемеровчан-автовладельцев ждут неудобства в связи с подготовкой к празднованию Дня шахтера. Как...

В Гурьевском районе отметили всекузбасский День шахтера Сергей Цивилев провел встречу с шахтерскими делегациями на площадке разреза "Шестаки" В...

В Кузбассе подожгли дом активиста, расследовавшего коррупцию В городе Калтан Кемеровской области неизвестные попытались поджечь дом юриста и активиста Дмитрия...