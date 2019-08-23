27 августа в Новокузнецке два района останутся без холодной воды

27 августа с 4.00 до 24.00 в Новокузнецке произойдет плановое отключение от холодного водоснабжения жителей Центрального района и ближнего Куйбышево в связи с профилактическими работами на трубопроводе диаметром 1000 мм в районе Запорожской, 4.
Жителей просят заранее запастись водой. Подвоз воды в учреждения будет организован.
23/08/2019
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