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27 августа в Новокузнецке два района останутся без холодной воды

27 августа с 4.00 до 24.00 в Новокузнецке произойдет плановое отключение от холодного водоснабжения жителей Центрального района и ближнего Куйбышево в связи с профилактическими работами на трубопроводе диаметром 1000 мм в районе Запорожской, 4.

Жителей просят заранее запастись водой. Подвоз воды в учреждения будет организован.

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kuzbassnews.ru
23/08/2019
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Новости Кузбасса

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