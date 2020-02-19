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27 февраля в «Кузнецкой крепости» открывается выставка Звенит под дугой колокольчик

27 февраля 2020 года, в 15.00, в музее-заповеднике «Кузнецкая крепость» (проезд Крепостной, 1) состоится открытие выставки «Звенит под дугой колокольчик».

Поддужный колокольчик был исключительно русским национальным явлением, даже символом России на протяжении полутора веков.

Основу экспозиции составит коллекция поддужных колокольчиков из собрания музея-заповедника. Она невелика, однако представленные образцы позволят увидеть изделия ведущих мастеров и производителей колокольчиков XIX – начала XX века из Нижегородской губернии: Василия Мялкина, Григория Тепленина, «Товарищества И.М. Трошина и А.И. Бадянова», «Медно-литейного завода Егора Спиридоновича Клюйкова», а также изготовленные в Сибири, например колокольчик тюменского мастера Гилева.

Интересны не только предметы, но и истории вокруг них. Ведь поддужные колокольчики – и простые, и с наличием декора – изготавливались в первую очередь для утилитарных целей. Они помещались на каждой почтовой или фельдъегерской тройке как сигнальное средство, отличавшее государственную повозку от обывательской. Однако, исследователи-этнографы описывают примеры использования колокольчика в старинных обрядах русских старожилов Сибири (катаниях на Масленицу, свадебном), а также в качестве оберега на небольших обозных часовенках. Обо всем этом расскажут экскурсоводы.

Выставка колокольчиков будет дополнена фотографиями и историческими аннотациями, сопутствующими предметами дорожного быта, инсталляцией интерьера почтовой станции конца XIX века, которая служила не только ночлегом для ямщика, но и приютом для пассажиров, ехавших по своей надобности, зоной для фотографирования.

Выставка будет работать до 05 апреля 2020 года.

Вход на открытие выставки свободный.

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kuzbassnews.ru
19/02/2020
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