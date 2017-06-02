27 мая в музее-заповеднике «Томская писаница» проводился заключительный этап XV межрегионального казачьего фестиваля «Кузнецкая вольница»

27 мая 2017 года в природном музее-заповеднике «Томская писаница» проводился заключительный этап XV межрегионального казачьего фестиваля «Кузнецкая вольница». В фестивале приняли участие более 700 артистов со всех уголков Сибирского федерального округа. Полысаевский городской округ представил коллектив «ДК «Родина» детский ансамбль народной песни «Задоринки».

Фестиваль-конкурс «Кузнецкая вольница» за 15 лет стал одним из главных мероприятий в целях патриотического воспитания молодежи Кузбасса на основе сохранения традиций и обычаев сибирского казачества, сохранения и развития самобытной культуры, образа жизни, традиций и духовных ценностей казаков.

На финальном этапе фестиваля традиционно состоялось шествие, праздничный молебен и крестный ход у Часовни Равноапостольных Святых Кирилла и Мефодия; конкурс на лучший сувенир «На казачьем подворье» лучший стол казачьей походной кухни «Пирог да каша – еда наша»; казачьи игры, забавы и состязания.

В полдень несколько сотен участников фестиваля выстроились в колонну. Её возглавил атаман Сибирского войскового казачьего общества, войсковой старшина Андрей Николаевич Стебаев. Многометровая колонна проследовала к храму-часовне равноапостольных Кирилла и Мефодия, где епископ Мариинской и Юргинской епархии архиерей Иннокентий отслужил праздничный молебен.

Силу своего голоса и красоту танца показали артисты, приехавшие из нескольких десятков городов и районов Сибири. От Полысаевского городского округа выступили юные вокалисты ансамбля «Задоринки», руководителем которого является Асемгуль Ораловна Побожакова. Они успешно прошли отборочный тур и с известной казачьей песней «Ой-ся, ты ой-ся!» буквально покорили зрителей фестиваля.

В завершение лучшие артисты были награждены дипломами лауреатов, в этом числе были и вокалисты ансамбля «Задоринки».