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28 детских садов введут в Кузбассе до 2021 года по нацпроекту «Демография»

С 2019 года в рамках нацпроекта «Демография» в Кузбассе уже ввели в эксплуатацию 9 детских садов. До конца 2021 года цифра увеличится до 28. В настоящее время в стадии разработки находятся проекты 6 учреждений.

На данный момент разрабатываются проекты детских садов на 140 мест в микрорайоне №55 и на 74 места по улице Суворова в Кемерове, детского сада на 200 мест в Прокопьевске, на 220 мест в Юрге и на 140 мест в пгт Яшкино. В завершающей стадии разработка проекта детского сада на 190 мест в Новоильинском районе Новокузнецка.

Образование
Кемерово
Новокузнецк
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Юрга
Яшкино
kuzbassnews.ru
13/09/2020
Образование
Кемерово
Новокузнецк
Прокопьевск
Юрга
Яшкино
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