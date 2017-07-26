28 июля и 11 августа в Кемерово на 36 часов отключат холодную воду

В Кемерове 28 июля и 11 августа на 36 часов ограничат подачу холодной воды в связи с заменой задвижек на магистральных сетях Центрального и Заводского районов.
На период ремонтных работ будет организована доставка питьевой воды цистернами – в кварталы, где располагаются отключенные дома.
Жителям Заводского района, чьи дома попадают в зону отключения холодной воды из-за замены на магистральных сетях запорной арматуры, рекомендуется заблаговременно сделать запас питьевой воды на двое суток.
29 июля будет организован подвоз воды в микрорайоне ФПК по адресам:
в 12.00, в 16.00 часов – ТСЖ «Весна» (пр. Молодёжный, 8);
в 18.00 часов – ТСЖ «Рябинка» (ул. Свободы, 11);
в 13.00, в 16.00 часов – ТСН «Молодёжный-8» (ул. Свободы, 11А);
в 19.00 часов – ООО «Молодёжный» (ул. Свободы, 13);
в 10.00 часов – ТСЖ «Апрель» (ул. Свободы, 17);
в 13.00 часов – ТСЖ «Свобода» (ул. Свободы, 17А);
в 18.00 часов – ООО «Молодёжный» (ул. Свободы, 23 Б);
в 14.00 часов – ТСЖ «Содружество» (ул. Свободы, 33);
в 12.00, в 17.00 часов – ООО «ДомСервис» (ул. Свободы, 35);
в 15.00, в 19.00 часов – ООО «ДомСервис» (ул. Свободы, 37);
в 18.00 часов – ООО «Молодёжный» (ул. Свободы, 7);
в 19.00 часов – ООО «Молодёжный» (ул. Тухачевского, 41А);
в 10.00, в 18.00 часов – ООО «Каравелла» (пр. Молодёжный, 27А);
в 11.00 часов – ТСЖ «Молодёжный» (пр. Молодёжный, 10).
Заявки на воду можно подавать в Центральную диспетчерскую службу АО «КемВод» по тел. 36-32-12.
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