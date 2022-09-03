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3-4 сентября в Кемерове будет проходить велогонка, посвящённая Дню шахтёра

Во Всероссийских и областных соревнованиях, первенстве Кузбасса и города Кемерово по велосипедному спорту примут участие самые юные и опытные спортсмены из Омской, Кемеровской, Новосибирской областей, Хакасии, Красноярского края.  

3 сентября с 10.00 до 15.00 часов будет проходить групповая гонка на участке автомобильной дороги от ж.р. Лесная Поляна (от виадука на Журавлёвы горы до виадука по ул. Терешковой). 

4 сентября с 10.00 до 15.00 часов будет проходить гонка-критериум на участке автомобильной дороги по пр. Комсомольский (от пр. Ленина до въезда на теннисный корт).

Вниманию автомобилистов! 3 сентября с 10.00 до 15.00 будет ограничено движение транспорта на участке дороги от ж. р. Лесная Поляна (от виадука на Журавлевы горы до виадука ул. Терешковой) и 4 сентября с 10.00 до 15.00 по пр. Комсомольский от пр. Ленина до пр. Химиков.

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kuzbassnews.ru
03/09/2022
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