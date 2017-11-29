3 декабря - международный День инвалидов

Этот день был учрежден в 1992 году для того, чтобы привлечь внимание человечества к проблемам инвалидов, обеспечить для них постоянную социальную защиту и поддержку, интегрировать инвалидов в жизнь общества.

Накануне 3 декабря специалисты Управлений ПФР в Кемеровской области примут участие в прямых линиях, круглых столах, посвященных вопросам правовой поддержки инвалидов, встретятся с родителями детей с ограниченными возможностями, жителями пансионатов, домов инвалидов.

В Кемеровской области насчитывается 247 тыс. инвалидов. Из них 1,6 тыс. - инвалиды Великой Отечественной войны и участники ВОВ, ставшие инвалидами, 12,2 тыс. - дети-инвалиды. Все они получают пенсии и выплаты по линии Пенсионного фонда РФ.

Гражданин, признанный инвалидом 1, 2 и 3 группы, имеет право на получение страховой пенсии по инвалидности. Такой вид пенсии в Кузбассе получают 28,6 тыс. человек. При отсутствии права на страховую пенсию по инвалидности, например, из-за отсутствия стажа, устанавливается социальная пенсия. Её в Кузбассе выплачивают 19,4 тыс. граждан.

Инвалиды, включая детей-инвалидов, имеют право на ежемесячную денежную выплату (ЕДВ), размер которой зависит от установленной группы инвалидности и в среднем составляет 2169,24 рублей на человека. Все получатели ежемесячной денежной выплаты пользуются государственной социальной помощью в виде набора социальных услуг. Льготники по своему выбору могут получать услуги в натуральном виде или заменить их на деньги (в 2017 году денежный эквивалент НСУ составляет 1048,97 рублей). В Кузбассе ЕДВ получают 247 тыс. инвалидов.

Если гражданин не работает, получает пенсию по инвалидности и ее размер в совокупности со всеми выплатами ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе, он имеет право на федеральную социальную доплату.

Управления ПФР в Кемеровской области ежемесячно производят выплаты неработающим родителям (усыновителям) и опекунам (попечителям), ухаживающим за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы. Выплата составляет 7150 рублей в месяц (с учетом районного коэффициента).Она производится за каждого ребенка-инвалида, за которым ухаживают родители или опекуны. Выплата производится вместе с пенсией ребенка-инвалида на время ухода за ним. Если уход осуществляет за таким ребенком другой человек, то выплата составляет 1560 рублей.

Важно, что человек, который осуществляет уход, продолжает формировать свои пенсионные права: это время засчитывается ему в страховой стаж, и начисляются пенсионные баллы.