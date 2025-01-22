Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

30-летний житель Кузбасса доказал в суде, что не является родственником ребёнка, отцом которого он был записан

Сомнения в своём отцовстве у мужчины возникли при рассмотрении в суде другого дела, в ходе которого бывшая супруга сообщила, что отцом ребёнка он не является.

В ходе рассмотрения исковых требований судом было установлено, что более пяти лет назад участники судебного разбирательства зарегистрировали между собой брак, а через несколько месяцев у них родился ребёнок. Однако совместная жизнь у супругов не сложилась, в результате чего брак между ними был расторгнут. Через полгода после расторжения брака между бывшими супругами возник спор по поводу порядка общения с ребёнком, решать который мужчине пришлось в судебном порядке. И при рассмотрении этого спора в суде женщина сообщила бывшему супругу, что отцом ребёнка он не является. В результате мужчина обратился в суд уже с другими исковыми требованиями, оспаривая своё отцовство.

Ответчица в судебном заседании исковые требования не признала. Пояснила, что сказала о том, что мужчина не является отцом ребёнка, из-за неприязненных отношений к бывшему супругу. При этом согласилась на проведение экспертизы установления биологического родства методом молекулярно-генетической идентификации.

И результаты проведённой экспертизы подтвердили сомнения мужчины в его биологическом отцовстве.

В итоге суд удовлетворил требования истца об оспаривании отцовства.

Решением Мариинского городского суда Кемеровской области из актовой записи о рождении ребёнка были исключены сведения о бывшем супруге, указанном в качестве отца ребёнка.

Официальный представитель
Мариинского городского суда
Кемеровской области
Алексей Бушуев

 

Фото: Мариинский городской суд

Происшествия
Мариинск
kuzbassnews.ru
22/01/2025
Происшествия
Мариинск
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus