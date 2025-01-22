30-летний житель Кузбасса доказал в суде, что не является родственником ребёнка, отцом которого он был записан

Сомнения в своём отцовстве у мужчины возникли при рассмотрении в суде другого дела, в ходе которого бывшая супруга сообщила, что отцом ребёнка он не является.

В ходе рассмотрения исковых требований судом было установлено, что более пяти лет назад участники судебного разбирательства зарегистрировали между собой брак, а через несколько месяцев у них родился ребёнок. Однако совместная жизнь у супругов не сложилась, в результате чего брак между ними был расторгнут. Через полгода после расторжения брака между бывшими супругами возник спор по поводу порядка общения с ребёнком, решать который мужчине пришлось в судебном порядке. И при рассмотрении этого спора в суде женщина сообщила бывшему супругу, что отцом ребёнка он не является. В результате мужчина обратился в суд уже с другими исковыми требованиями, оспаривая своё отцовство.

Ответчица в судебном заседании исковые требования не признала. Пояснила, что сказала о том, что мужчина не является отцом ребёнка, из-за неприязненных отношений к бывшему супругу. При этом согласилась на проведение экспертизы установления биологического родства методом молекулярно-генетической идентификации.

И результаты проведённой экспертизы подтвердили сомнения мужчины в его биологическом отцовстве.

В итоге суд удовлетворил требования истца об оспаривании отцовства.

Решением Мариинского городского суда Кемеровской области из актовой записи о рождении ребёнка были исключены сведения о бывшем супруге, указанном в качестве отца ребёнка.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд