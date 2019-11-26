30 ноября в Шерегеше пройдет массовый спуск Дедов Морозов

30 ноября в Шерегеше в рамках празднования Всекузбасского Нового года, пройдет массовый спуск с горы: сразу 34 Деда Мороза спустятся на лыжах.
У подножия горы гости смогут познакомиться с Кузбасским Дедом Морозом и бригадой помощников. Кроме того, гостей праздника ждут танцевальный флешмоб, зеркальная фотозона, светодиодное шоу барабанщиков и проекционное шоу, сообщает турцентр
В 10:00 начнется предварительный этап областного конкурса на звание лучшего Деда Мороза Кузбасса.
В 18:00 гости праздника увидят массовый спуск 34 Дедов Морозов на лыжах и сноубордах. После спуска у подножия горы развернется грандиозный праздничный перфоманс: световое шоу и концертная программа с участием новогодней бригады хэлперов и Деда Мороза. В программе: DJ в шапке-ушанке, танцевальный флэшмоб, зеркальная фотозона, светодиодное шоу барабанщиков, грандиозное проекционное шоу.
Далее Кузбасский Дед Мороз отправится по городам и поселкам Кемеровской области.
Фото: Турцентр Шерегеш.су
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