В Полысаево прошел отборочный этап Чемпионата России по чтению вслух

30 января в Центральной городской библиотеке имени М. Горького прошел отборочный этап Чемпионата России по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 19».

Цель Чемпионата - помочь школьникам полюбить чтение, выйти из формальной среды общеобразовательного процесса и открыть в себе новые таланты.

В ходе Чемпионата конкурсанты учатся выразительному чтению и навыкам публичного выступления, попутно знакомятся с лучшими образцами литературы.

Участие в отборочном туре приняли участие 8 конкурсантов. Конкурс проходил в три этапа: сначала ребята читали отрывки из произведений русских писателей, потом – зарубежных и наконец – стихотворения Анны Ахматовой. Все книги были запечатаны в одинаковые конверты, и никто из участников не знал, какая именно книга ему достанется.

На чтение отрывка каждому участнику отводилось по одной минуте. Жюри оценивало правильность, выразительность чтения, а также артистичность выступающего.

По результатам испытаний «Диплом победителя» был вручен двум участницам: Ченской Марии, учащейся в МБОУ «СОШ № 44» и Прокоса Арине, учащейся в МБОУ «Школа № 32». Они представят наш город на региональном Полуфинале Чемпионата, который состоится в Кемеровской областной библиотеке для детей и юношества 8 февраля 2019 года.