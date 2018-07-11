31 зал для занятий боксом откроют в Кузбассе

Ко Дню российского бокса, который отмечается 22 июля, в Кузбассе отремонтировано и оборудовано 28 залов в 19 населенных пунктах. Кроме того, создано три новых зала: в пгт Промышленная, городах Березовском и Прокопьевске. Всего оборудовано 31 место общей площадью около 3 тыс. кв. м.

10 июля открылись первые пять залов: четыре в Кемерово и один в Топках.

Все помещения оснащены современным инвентарем и соответствуют всем требованиям безопасности. На ремонт школ и приобретение инвентаря направлено около 52 млн рублей.

В настоящее время в Кемеровской области боксом занимаются 4 тыс. 396 детей.

После модернизации тренировочных баз доступность занятий боксом в Кузбассе увеличится вдвое – до 8,5 тыс. детей и появятся новые рабочие места – дополнительно привлечены 13 тренеров по боксу.

Фото: пресс-служба АКО