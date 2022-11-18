33-летняя особо опасная рецидивистка из Томска после освобождения из колонии будет 8 лет находиться под надзором

Как сообщили «Новостям Кузбасса» в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области, в Мариинскую исправительную колонию Галина Козловская попала за дезорганизацию деятельности одной из Тюменских колоний, где ранее она отбывала по приговору Октябрьского районного суда г.Томска 9-летний срок лишения свободы за попытку сбыта героина в крупном размере.

Администрация Мариинской исправительной колонии № 35 обратилась в Мариинский городской суд Кемеровской области с административным исковым заявлением об установлении административного надзора 33-летней К., освобождающейся в начале 2023 года из мест лишения свободы.

Из материалов дела следует, что ещё в 2016 году К. отбывала в одной из колоний Тюменской области 9-летний срок лишения свободы за попытку сбыть героин. Перед командой «Отбой», находясь в коридоре помещения камерного типа, она обратилась к начальнику оперативного отдела с просьбой принять её для беседы. Но сотрудница колонии отказалась выполнить её просьбу, что разозлило Галину. Она вначале пыталась толкнуть сотрудницу колонии, а после схватила за форму и замахнулась рукой, пытаясь ударить в лицо. Этого сделать не удалось, так как другими сотрудниками колонии её противоправные действий были пресечены.

Тогда приговором Тобольского городского суда Тюменской области она была признана виновной в угрозе применения насилия в отношении сотрудника мест лишения свободы, и с учётом неотбытого наказания по предыдущему приговору ей назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Через полгода после постановления приговора для отбывания назначенного наказания К. направили в Мариинскую колонию.

В начале 2023 года оканчивается срок её наказания, и ей, как особо опасной рецидивистке с отрицательными характеристиками, администрация исправительного учреждения считает целесообразным установить после освобождения административный надзор.

В судебном заседании К. не возражала против установления в отношении неё административного надзора и дополнительно пояснила, что после освобождения намерена уехать к брату в город Курган.

Рассмотрев заявленные административные исковые требования, Мариинский городской суд Кемеровской области в целях предупреждения совершения осуждённой К. преступлений и других правонарушений, а также в целях оказания на неё индивидуального профилактического воздействия посчитал правильным установить ей административный надзор на срок 8 лет.

В течение срока административного надзора К. будет обязана два раза в месяц являться на регистрацию в орган внутренних дел по месту жительства или пребывания. При этом ей 8 лет также будет запрещено выезжать за пределы территории Курганской области.

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