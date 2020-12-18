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34 ресурсных центра для творческой молодежи открылись в Кузбассе

Пространства для общения, обучения, проектной деятельности и творческой самореализации молодежи по поручению губернатора Сергея Цивилева создаются на базе библиотечной системы в разных муниципалитетах региона. Благодаря этому ресурсные центры могут работать круглогодично.

За 2020 год, объявленный в регионе Годом библиотек, в Кузбассе были открыты 34 ресурсных центра. Так, в одном из залов Центральной городской библиотеки города Мыски организован ресурсный центр «Молодежный проспект». Здесь планируют проводить выставки молодых художников и фотографов, презентации и концерты авторской песни, организовывать выступления молодых поэтов и писателей, деловые встречи, заседания дискуссионных клубов, мастер-классы, вечера настольных игр, квартирники, лекции и многое другое. Также в зале оборудованы рабочие места для самостоятельной работы с бесплатным Wi-Fi и доступом к электронным фондам библиотек страны.

Всего в организацию ресурсного центра в Мысках вложено более 1 млн рублей. Из них 650 тысяч рублей в рамках социального партнерства выделил разрез «Кийзасский», а 377 тысяч рублей направлены из местного бюджета. В помещении проведен ремонт, закуплена мягкая мебель, стеллажи для книг, ноутбуки, проектор.

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kuzbassnews.ru
18/12/2020
Культура
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