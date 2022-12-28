39-летнему жителю Кузбасса назначено почти 7 лет колонии за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения

Как сообщили «Новостям Кузбасса» в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области, 39-летний житель Мариинска снова сел за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, несмотря на отсрочку отбывания наказания в виде 6 лет лишения свободы до достижения его ребёнком возраста 14 лет, назначенного за ранее совершённое в состоянии алкогольного опьянения дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла его жена.

Из материалов уголовного дела следует, что житель Мариинска ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности с назначением различных видов наказаний, не связанных с реальным лишением свободы, за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Совершив в очередной раз аналогичное преступление, в 2019 году Абаканским городским судом Республики Хакасия был направлен в колонию строгого режима на срок 1 год.

Однако через 7 месяцев после освобождения, вновь находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался за рулём автомобиля по автодороге «Мариинск – Томск». В итоге, не справившись с управлением, совершил столкновение с прицепом грузового автомобиля. В результате совершённого дорожно-транспортного происшествия была смертельно травмирована его жена, находящаяся в момент ДТП на пассажирском сидении.

Тогда за совершённое преступление Ижморский районный суд Кемеровской области назначил мужчине наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и с лишением права управления транспортными средствами на срок 3 года. Но после гибели жены у него остались двое малолетних детей, в связи с чем, руководствуясь принципом гуманизма, суд посчитал возможным дать осуждённому возможность заботиться о детях. Поэтому реальное отбывание наказания судом было отсрочено до достижения одного из детей возраста 14 лет: до 2030 года.

Несмотря на это, почти через год после приговора он вновь в феврале и в марте 2022 года в ночное время управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения: в феврале он решил съездить в магазин за сигаретами, а в марте – на автозаправку.

В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступлений признал полностью, раскаявшись в содеянном.

При назначении наказания суд учёл в качестве смягчающих обстоятельств признание вины, раскаяние в содеянном, наличие малолетних детей, прохождение им курса противоалкогольного лечения, а также ряд других обстоятельств.

Но, несмотря на многочисленную совокупность смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд пришёл к выводу, что целям наказания мариинцу будет соответствовать назначение реального отбывания лишения свободы.

В результате суд отменил мужчине отсрочку отбывания наказания по предыдущему приговору, и, частично присоединив неотбытую часть наказания, окончательно назначил подсудимому 6 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также он лишён права заниматься определённой деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 4 года, который будет исчисляться с момента отбытия основного наказания. Осуждённый был взят под стражу в зале суда.

Посчитав назначенное наказание чрезмерно суровым, осуждённый обжаловал его в вышестоящую судебную инстанцию, но Кемеровский областной суд в части назначенного наказания оставил приговор Мариинского городского суда Кемеровской области без изменения.

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