4 города Кузбасса на неделю останутся без телевидения

С 29 июля по 5 августа 2019 года в Кемерово, Новокузнецке Ленинск-Кузнецком и Мысках планируется приостановка теле и радиовещания.

Филиал РТРС «Кемеровский ОРТПЦ» сообщает о проведении при благоприятных погодных условиях профилактических работ.



Как сообщили в департаменте транспорта и связи Кемеровской области работы плановые, проводятся в соответствии с утвержденными планами филиала РТРС «Кемеровский ОРТПЦ. На момент проведения работ все цифровые передатчики отключаются и на экране телевизора изображение отсутствует.



Как отметил и.о. начальника департамента транспорта и связи Кемеровской области Дмитрий Антипов, целью профилактических работ является выявление ненадежных, отказавших или неисправных элементов, а также установление причин, способствующих возникновению отказов. Чистка аппаратуры и ее составных частей позволяет предупредить отказы или неисправности, вызванные пробоями, короткими замыканиями, нарушением контактов. Одновременно с чисткой осуществляется проверка состояния монтажа межблочных соединений, срабатывания переключателей и других элементов регулятора, а также исправность устройств сигнализации и индикации.

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