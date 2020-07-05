4 трамвая лимитированной кузбасской серии поступили в Новокузнецк ко Дню города

Два современных односекционных трамвая модели 71-623 «Новокузнецк» из лимитированной кузбасской серии поступили в Новокузнецк в день празднования 402-летия города, в субботу 4 июля. Еще два таких же трамвая были доставлены в город на несколько дней раньше, еще три - месяц назад. До конца года город получит также два двухсекционных трамвая модели «Кузбасс».

Все трамваи оборудованы системой «Говорящий город» для слабовидящих и слабослышащих пассажиров, специальными платформами, которые позволяют с комфортом закатить в вагон коляску.

В салоне каждого трамвая есть USB-зарядки для электроники, кондиционеры, мультимедиа-системы, установлены мощные отопители. Встроенный мультимедиа-комплекс оборудован функцией подсчета пассажиров, информационной системой безопасности для обмена данных со службами ГО и ЧС, функцией распознавания маршрутов при помощи специальных софитов.

Стоимость новых трамваев – более 378 млн рублей, деньги направлены из областного и муниципального бюджетов.